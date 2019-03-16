Guaidó convoca al inicio de la "Operación Libertad" - Runrun

Invitó a la conformación de 7.000 comités de ciudadanos y laborales
EL PRESIDENTE ENCARGADO DE LA REPÚBLICA, JUAN GUAIDÓ, llamó este sábado, 16 de marzo, a la conformación de comandos ciudadanos para la “Operación Libertad”, con la que pretende hacer movilizaciones organizadas y simultáneas en todo el país para exigir el “cese de la usurpación” del Poder Ejecutivo, hoy en manos de Nicolás Maduro.
La convocatoria la hizo desde la avenida Cedeño de Valencia, donde encabezó una asamblea de ciudadanos. “No hay vuelta atrás. La única vuelta atrás es la vuelta a casa. A Maduro ya el tiempo se le terminó. El juego cambió, el país cambió”, afirmó según reseña el diario El Nacional.
El mandatario explicó que se conformarán 7.000 comités de “ayuda y libertad” en cada calle, además de comités laborales y sectoriales. “Hablen con sus amigos en la administración pública y díganles que llegó el momento”, recalcó. El mismo llamado hizo a los militares.
“Estamos muy cerca de lograr el cese de la usurpación que dé paso a un Gobierno de transición y luego a las elecciones libres. No queremos una confrontación; pero tenemos que estar muy bien organizados”, subrayó de acuerdo con una nota de prensa de su partido.
Más temprano, el también presidente de la Asamblea Nacional (AN), asistió a una misa en la catedral de Valencia, luego se dirigió al Mercado periférico La Candelaria en donde conversó y escuchó a los comerciantes. En la cita lo acompañaron los diputados Ángel Álvarez, Ylidio De Abreu y Carlos Lozano, además de representantes de la sociedad civil y líderes sindicales.
“Al usurpador de Miraflores se le terminó el tiempo”, afirmó Guaidó al referirse a Maduro, a quien señaló de ser el “absoluto responsable” de la crisis eléctrica, la crisis humanitaria y la situación del país.
“Por allí lo hemos visto decir: victoria; y quemó la ayuda humanitaria; victoria, vencimos el tema eléctrico; y pide que compremos velas y linternas. A Maduro se le terminó el tiempo. La única victoria posible para Venezuela es la democracia plena y estamos muy cerca de lograrlo”, sentenció.
Guaidó también denunció la persecución del gobierno de Maduro de Ronnie Villasmil, médico cirujano y miembro del grupo Médicos por la Salud, quien denunció la situación de los hospitales de Carabobo ante el equipo técnico enviado por Michelle Bachelet, alta comisionada de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos. Su residencia fue allanada el viernes con una orden de detención en su contra.
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