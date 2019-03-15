Maduro acusó a John Bolton de dirigir "sabotaje" eléctrico al país - Runrun

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NICOLÁS MADURO RESPONSABILIZÓ A JOHN BOLTON, asesor de seguridad del gobierno de Estados Unidos, de dirigir el “sabotaje eléctrico” que dejó sin electricidad al país por varios días.
“No hay país alguno en la historia que hay sufrido un ciberataque como el que sufrió Venezuela, un ataque dirigido desde EE.UU por John Bolton”, aseguró el mandatario nacional durante una reunión desde el Palacio de Miraflores.
Aseguró que desde el departamento de Defensa de EEUU se maneja un “Cibercomando” que tiene como propósito “el uso de técnicas informáticas”.
“Durante el mandato de Obama en 2009, crearon en EE.UU., el cibercomando de Estados Unidos. Está bajo el mando del departamento de Defensa y tienen como misión el uso de técnicas informáticas”, dijo.
“Obama la crea y Trump la apunta al mundo, las armas del ciber espacio. Fueron un ataque del más duro que se conozca”, manifestó Maduro.
El pasado lunes, Maduro aseguró que el apagón ocurrido el pasado 7 de marzo se debió a un “sabotaje” al Sistema Eléctrico Nacional.
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