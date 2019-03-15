Podcast | Tres en uno: Lo que sucedió en Caracas y otras ciudades del país durante el apagón - Runrun

YA PASÓ UNA SEMANA del mega apagón ocurrido el pasado jueves 7 de marzo a las 4:50 de la tarde, y aún hay mucha desinformación sobre lo que sucedió en el país durante los cinco días más oscuros en la historia energética de Venezuela.
Este podcast informativo producto de la alianza entre los medios Runrunes, Tal Cual y El Pitazo está dedicado al apagón que no solo produjo fallas en los servicios básicos y saqueos, también detenciones, caos y fallecidos.
Te invitamos a que te tomes este Tres en Uno informativo y lo compartas.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9lbGxpb3R0YWJyYW1zLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjE5NC9lbGxpb3QtYWJyYW1zLWVsLWFwYWdvbi1hY29ydGFyYS1sYS1sb25nZXZpZGFkLWRlbC1yZWdpbWVuLWRlLW1hZHVyby8iIHRpdGxlPSJFbGxpb3QgQWJyYW1zOiBFbCBhcGFnw7NuIGFjb3J0YXLDoSBsYSBsb25nZXZpZGFkIGRlbCByw6lnaW1lbiBkZSBNYWR1cm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYxOTQvZWxsaW90LWFicmFtcy1lbC1hcGFnb24tYWNvcnRhcmEtbGEtbG9uZ2V2aWRhZC1kZWwtcmVnaW1lbi1kZS1tYWR1cm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWxsaW90IEFicmFtczogRWwgYXBhZ8OzbiBhY29ydGFyw6EgbGEgbG9uZ2V2aWRhZCBkZWwgcsOpZ2ltZW4gZGUgTWFkdXJvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9SaWNhcmRvLUhhdXNtYW5uLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjE5MS9iaWQtcmVjb25vY2UtYS1yaWNhcmRvLWhhdXNtYW5uLWNvbW8tcmVwcmVzZW50YW50ZS1kZS12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iQklEIHJlY29ub2NlIGEgUmljYXJkbyBIYXVzbWFubiBjb21vIHJlcHJlc2VudGFudGUgZGUgVmVuZXp1ZWxhIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QklEPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYxOTEvYmlkLXJlY29ub2NlLWEtcmljYXJkby1oYXVzbWFubi1jb21vLXJlcHJlc2VudGFudGUtZGUtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkJJRCByZWNvbm9jZSBhIFJpY2FyZG8gSGF1c21hbm4gY29tbyByZXByZXNlbnRhbnRlIGRlIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDMvYXBhZ29uLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzc2MTg0L2VsLW51ZXZvLWNvcmF6b24tZGUtbGFzLXRpbmllYmxhcy1wb3ItY2FybG9zLXBhdGluby8iIHRpdGxlPSJFbCBudWV2byBjb3JhesOzbiBkZSBsYXMgdGluaWVibGFzLCBwb3IgQ2FybG9zIFBhdGnDsW8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BcGFnw7NuPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM3NjE4NC9lbC1udWV2by1jb3Jhem9uLWRlLWxhcy10aW5pZWJsYXMtcG9yLWNhcmxvcy1wYXRpbm8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RWwgbnVldm8gY29yYXrDs24gZGUgbGFzIHRpbmllYmxhcywgcG9yIENhcmxvcyBQYXRpw7FvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9BVklPTi5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNzYxNzYvcGlsb3Rvcy1kZS1hbWVyaWNhbi1haXJsaW5lcy1vcmRlbmFyb24tbm8tdm9sYXItYS12ZW5lenVlbGEvIiB0aXRsZT0iUGlsb3RvcyBkZSBBbWVyaWNhbiBBaXJsaW5lcyBvcmRlbmFyb24gbm8gdm9sYXIgYSBWZW5lenVlbGEiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5BbWVyaWNhbiBBaXJsaW5lczwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2MTc2L3BpbG90b3MtZGUtYW1lcmljYW4tYWlybGluZXMtb3JkZW5hcm9uLW5vLXZvbGFyLWEtdmVuZXp1ZWxhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPlBpbG90b3MgZGUgQW1lcmljYW4gQWlybGluZXMgb3JkZW5hcm9uIG5vIHZvbGFyIGEgVmVuZXp1ZWxhPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMy9lbGd1cmkucG5nKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzc2MTY4L2ZvdG9zLWRlLWxhLW5hc2EtZGVtdWVzdHJhbi1xdWUtaW5jZW5kaW9zLWVuLWVsLWd1cmktY29tZW56YXJvbi11bi1kaWEtYW50ZXMtZGVsLWFwYWdvbi1uYWNpb25hbC8iIHRpdGxlPSJGb3RvcyBkZSBsYSBOYXNhIGRlbXVlc3RyYW4gcXVlIGluY2VuZGlvcyBlbiBlbCBHdXJpIGNvbWVuemFyb24gdW4gZMOtYSBhbnRlcyBkZWwgYXBhZ8OzbiBuYWNpb25hbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFwYWfDs24gbmFjaW9uYWw8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM3NjE2OC9mb3Rvcy1kZS1sYS1uYXNhLWRlbXVlc3RyYW4tcXVlLWluY2VuZGlvcy1lbi1lbC1ndXJpLWNvbWVuemFyb24tdW4tZGlhLWFudGVzLWRlbC1hcGFnb24tbmFjaW9uYWwvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Rm90b3MgZGUgbGEgTmFzYSBkZW11ZXN0cmFuIHF1ZSBpbmNlbmRpb3MgZW4gZWwgR3VyaSBjb21lbnphcm9uIHVuIGTDrWEgYW50ZXMgZGVsIGFwYWfDs24gbmFjaW9uYWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=