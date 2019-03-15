 Podcast | Tres en uno: Lo que sucedió en Caracas y otras ciudades del país durante el apagón - Runrun
Lo último
   

Buscar

Podcast | Tres en uno: Lo que sucedió en Caracas y otras ciudades del país durante el apagón

Redacción Runrun.es15 marzo, 20191min35

Artículos Relacionados

Monitor de VíctimasNoticias

#MonitorDeVíctimas | Cicpc investigará la muerte del disidente del chavismo

Noticias

Maduro acusó a John Bolton de dirigir “sabotaje” eléctrico al país

Noticias

Más de 5.000 venezolanos trasladados dentro de Brasil en programa de la ONU

post-3en1BAJA.png

YA PASÓ UNA SEMANA del mega apagón ocurrido el pasado jueves 7 de marzo a las 4:50 de la tarde, y aún hay mucha desinformación sobre lo que sucedió en el país durante los cinco días más oscuros en la historia energética de Venezuela.

Este podcast informativo producto de la alianza entre los medios Runrunes, Tal Cual y El Pitazo está dedicado al apagón que no solo produjo fallas en los servicios básicos y saqueos, también detenciones, caos y fallecidos.

Te invitamos a que te tomes este Tres en Uno informativo y lo compartas.

 

Post Views: 35

Enviar Comentarios

anteriorElliot Abrams: El apagón acortará la longevidad del régimen de Maduro

siguienteMás de 5.000 venezolanos trasladados dentro de Brasil en programa de la ONU

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios