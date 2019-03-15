Pilotos de American Airlines ordenaron no volar a Venezuela - Runrun

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Pilotos de American Airlines ordenaron no volar a Venezuela

Reuters15 marzo, 20192min1

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PILOTOS de American Airlines Group Inc no deben volar a Venezuela, dijo el viernes un influyente sindicato de pilotos, luego de un aviso de viaje emitido por el Departamento de Estado de EE. UU Esta semana.

El departamento citó disturbios civiles, mala salud y arrestos y detenciones arbitrarias de ciudadanos estadounidenses en Venezuela por emitir el aviso el 12 de marzo.

“No acepte ningún viaje a Venezuela”, dijo la Asociación de Pilotos Aliados en un comunicado.

Varias aerolíneas han detenido sus vuelos al país debido a preocupaciones de seguridad y disputas por el dinero que dicen que el gobierno les debe.

United Airlines terminó sus vuelos a Venezuela en 2017.

Venezuela se hundió en una profunda crisis política en enero cuando Juan Guaido, jefe del congreso controlado por la oposición, invocó la Constitución para asumir una presidencia interina, argumentando que la reelección de Nicolás Maduro en 2018 no era legítima.

La medida puso a Venezuela en el centro de una lucha geopolítica, con Estados Unidos liderando a la mayoría de las naciones occidentales en reconocer a Guaidó como el legítimo jefe de estado.

Todos los diplomáticos de Estados Unidos abandonaron el país el jueves, dijo el secretario de Estado Mike Pompeo.

American Airlines no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

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