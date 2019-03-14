DIRECTV solidario con sus clientes extiende período de gracia a suscriptores - Runrun

DIRECTV SOLIDARIO CON LA SITUACIÓN actual, desde el día jueves 7 y hasta el día viernes 15 de marzo, ha evitado desconexiones de clientes Previo Pago y Prepago, prevista para estas fechas. Asegurando así, que puedan continuar disfrutando del servicio.
La compañía seguirá evaluando acciones, siempre acompañando a los venezolanos que disfrutan del mejor contenido. DIRECTV, empresa líder en televisión por
suscripción, continúa apostando por el país y respalda a sus usuarios con esta decisión pensada en el bienestar de su clientela.
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