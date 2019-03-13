Metro de Caracas sigue sin prestar servicio comercial luego de seis días del apagón - Runrun

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Metro de Caracas sigue sin prestar servicio comercial luego de seis días del apagón

El Pitazo13 marzo, 20191min136

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EL METRO DE CARACAS sigue sin prestar servicio comercial este miércoles 13 de marzo, luego de seis días del inicio del gran apagón del jueves 7 de marzo.

Tampoco opera el ferrocarril que comunica a Caracas con los Valles del Tuy ni el Metrocable que conecta a Filas de Mariches con Palo Verde.

Estos sistemas de transporte masivo informaron el viernes 8 de marzo, a través de sus cuentas de Twitter, que permanecen “a la espera de la normalización de la energía de alta tensión necesaria para restablecer el servicio”.

Como medida de contingencia, el Metro de Caracas habilitó autobuses de Metrobús en diferentes zonas de la ciudad capital, a fin de trasladar a los usuarios.

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