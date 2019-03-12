Diputados de la Asamblea Nacional se reúnen con comisión enviada por Bachelet - Runrun

LA MAÑANA DE ESTE MARTES, diputados de la Asamblea Nacional se reunieron por más de dos horas con dos representantes de la misión enviada por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
En la reunión estuvieron presentes el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y los diputados Miguel Pizarro, Delsa Solórzano, María Beatriz Martínez y José Gregorio Correa.
Por parte de la delegación de Derechos Humanos de la ONU asistieron el jefe de la oficina de las Américas y Asia Central, José María Aranaz y el oficial a cargo del escritorio de Venezuela de la sección de las Américas, Carlos de La Torre.
A la salida de la reunión, Pizarro recordó que la reunión fue de carácter privado, por lo que no podía dar mayores detalles de los conversado ni de cuál será la agenda del equipo
Sin embargo, el parlamentario explicó que a los enviados por Michelle Bachelet se les entregó información sobre “detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, tratos crueles e inhumanos, emergencia humanitaria compleja, violación de derecho al voto, violación al derecho a la información; toda la vulnerabilidad alrededor del sistema institucional venezolano y ataques a la Asamblea Nacional”.
Miguel Pizarro, presidente de la comisión de la ayuda humanitaria, también resaltó que fueron enfáticos sobre la detención de Luis Carlos Díaz y añadió que la comisión se le hizo una propuesta de lugares para que visiten.
El diputado informó que entregaron un informe con el compendio de trabajos de la Asamblea Nacional desde el año 2016, con todo lo realizado por distintas comisiones.
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