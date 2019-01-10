Congresista de EEUU propone ley para restringir la venta de armas a Venezuela - Runrun

LA CONGRESISTA DEMÓCRATA POR FLORIDA Donna Shalala anunció este jueves, 10 de enero, que presentará un proyecto de ley en las próximas semanas con el objetivo de restringir la exportación de artículos y servicios de defensa a las fuerzas armadas de Venezuela.
“No podemos permitir que Nicolás Maduro continúe arrasando la democracia y actuando con impunidad“, dijo Shalala en un comunicado.
“Bajo la mala gestión de su régimen autoritario, la una vez prospera economía de Venezuela se ha derrumbado y su gente está más enferma, más pobre y menos libre que nunca. Debemos tomar una posición en contra de este Gobierno represivo y dictatorial”, agregó.
El anuncio de Shalala coincide con la posesión de Nicolás Maduro para un nuevo mandato presidencial de seis años en Venezuela, que una parte de la comunidad internacional considera “ilegítimo“, porque no reconoce las elecciones de mayo pasado.
Además de Shalala, otras dos congresistas demócratas por Florida, Debbie Wasserman-Schultz y Debbie Mucarsel-Powell, también presentarán legislación dirigida a facilitar que se brinde asistencia humanitaria al pueblo venezolano y a responder a la creciente relación de defensa entre las fuerzas armadas de Venezuela y Rusia, señala el comunicado.
La congresista Shalala y los otros miembros del Congreso que representan al sur de Florida van a seguir presionando a la Administración del presidente Donald Trump para que otorgue el Estatuto de Protección Temporal (TPS) a los ciudadanos venezolanos que actualmente residen en Estados Unidos, agrega.
Al igual que abogan “por extender y/o proteger el TPS para los ciudadanos de los países de América Latina y el Caribe (El Salvador, Honduras, Haití y Nicaragua) que actualmente tienen derecho a las protecciones” de esa medida.
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