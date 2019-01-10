OEA acuerda no reconocer legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro - Runrun

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OEA acuerda no reconocer legitimidad del Gobierno de Nicolás Maduro

Tal Cual Digital10 enero, 20192min32

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EL CONSEJO PERMANENTE DE LA ORGANIZACIÓN de Estados Americanos (OEA) aprobó hoy que no reconocen el gobierno de Nicolás Maduro para el nuevo período 2019-2025.

La decisión de la instancia multilateral tuvo 19 votos a favor, seis en contra, ocho abstenciones y una ausencia. Países como México, Uruguay y El Salvador se abstuvieron.

Los votos en contra: Bolivia, Dominica, Nicaragua, San Vicente y las Granadinas, Suriname y Venezuela; mientras que las abstenciones las protagonizaron Antigua y Barbuda, Barbados, Belize, El Salvador, México, St. Kitts y Nevis, Trinidad y Tobago y Uruguay.

El embajador de Colombia fue quien hizo la propuesta del no reconocimiento del nuevo periodo, junto a Chile, Argentina, Colombia, Costa Rica, EE.UU., Perú y Paraguay. También pidió que se permita el ingreso de la ayuda humanitaria y la liberación de los presos políticos, así como instar al secretario general de la OEA, Luis Almagro, a llevar el documento ante la ONU.

Más temprano, el embajador permanente de Venezuela ante la OEA, Samuel Moncada, calificó la sesión como “un acto hostil” e “inamistoso”, por lo que afirmó que no reconocerán la decisión que se tome en la sesión al considerar que se “irrespeta el derecho a la soberanía”.

Almagro saludó la decisión del Consejo Permanente para desconocer el “ilegítimo” gobierno de Maduro, al tiempo que aseveró que se continuarán trabajando para recuperar la democracia en el país.

 

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