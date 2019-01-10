Venezolanos protestan en distintas partes del mundo en rechazo a la juramentación de Nicolás Maduro - Runrun

LOS VENEZOLANOS QUE ESTAN REGADOS en distintas partes del mundo protestaron hoy a las afueras de las embajadas en rechazo a la juramentación de Nicolás maduro para su segundo mandato 2019-2025.
Un grupo de venezolanos se apostaron frente a la sede del consulado de Venezuela en Madrid, España. Voluntad Popular España informó vía Twitter que las personas rechazan a Nicolás Maduro y aseguran que es un usurpador del poder.
“Exigimos que el cónsul de Venezuela cese la usurpación, dado que en este momento en Venezuela está por darse uno de los peores episodios de la historia democrática del país: la usurpación de Nicolás Maduro como presidente”.
“Maduro dictador, Maduro usurpador”, es la consigna de los ciudadanos que se encuentran frente al consulado.
En una imagen compartida por las redes sociales se puede observar que los ciudadanos venezolanos que viven en Londres colocaron la bandera de Venezuela y carteles para rechazar a Maduro.
Los venezolanos que residen en Berlin, Alemania también se pronunciaron con pancartas y banderas de Venezuela en rechazo al nuevo período que legislará maduro.
Los que están en Perú protestarán en la embajada. Paulina Facchin, activista venezolana en Perú, afirmó que la manifestación será una forma de respaldo al Grupo de Lima, que no reconoce los resultados de las elecciones presidenciales del 20 de mayo del año 2018.
*Con información de El Nacional
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