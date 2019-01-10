Julio Borges asegura que democracias del mundo desconocen a Maduro - Runrun

EL DIPUTADO JULIO BORGES aseguró que “todas las democracias” del mundo apoyan al pueblo de Venezuela y “desconocen” al presidente de ese país, Nicolás Maduro, que mañana tomará posesión para un nuevo mandato de seis años.
“A partir del 10 enero, Maduro es el usurpador del poder en Venezuela, todas las democracias del mundo apoyan al pueblo venezolano y están desconociendo a Nicolás Maduro”, dijo Borges a través de un video divulgado en sus redes sociales.
El Gobierno colombiano le concedió, en octubre pasado, el estatus de refugiado a Borges, uno de los acusados del atentado que sufrió el presidente Maduro el pasado 4 de agosto.
Borges recalcó que el hecho de haber tenido una posición firme es lo que ha permitido “la solidaridad el apoyo y el desconocimiento total de las democracias del mundo hacia un Nicolás Maduro que no solamente es dictador sino usurpador y jefe de un Estado que se ha convertido en un Estado criminal”.
Asimismo llamó a que a partir de mañana se debe “poner toda la presión” dentro y fuera de Venezuela para “lograr la transición y el desenlace hacia la paz, la democracia y el progreso”.
Maduro asumirá este jueves para otro mandato de Gobierno de seis años que concluirá en 2025, un nuevo periodo que no reconocen la oposición y parte de la comunidad internacional.
El gobernante ganó con amplio margen los comicios del año pasado, a los que no se presentó el grueso de la oposición por considerarlos fraudulentos y estar inhabilitados o presos sus principales representantes.
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