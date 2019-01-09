Maduro encabeza la lista de funcionarios venezolanos que no pueden ingresar a Perú - Runrun

ESTE 9 DE ENERO LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL de Migraciones de Perú, activó el procedimiento para impedir el ingreso a su país de 93 funcionarios o personas vinculadas al Gobierno de Venezuela.
Los nombres que integran esta lista aún parecen ser un secreto, sin embargo, el diario El Comercio de Perú, reveló algunas de las personas que forman parte de esta nueva restricción.
El mandatario Nicolás Maduro y la “primera combatiente” Cilia Flores, son algunos de los venezolanos que desde este momento tiene prohibido ingresar a ese territorio, familiares y allegados a la pareja presidencial también se verán afectados con esta medida.
Una fuente oficial reveló al medio de comunicación que varios gobernadores, ministros de Estado, magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y hasta empresarios, engrosan esta lista.
El presidente de la impuesta Asamblea Constituyente Diosdado Cabello, la presidenta del Consejo Nacional Electoral Tibisay Lucena, el vicepresidente para el Área Económica Tareck El Aissami, el ministro de Interior y Justicia Néstor Reverol, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López y el exembajador de Venezuela ante la OEA, Roy Chaderton, forman parte de los funcionarios a quienes se les restringió el ingreso al territorio de Perú.
El canciller peruano Néstor Popolizio, aseguró que esta medida se da para respaldar la decisión asumida por 13 países que integran el Grupo de Lima, de impedir el ingreso a su territorio a personas que integren el gabinete de Nicolás Maduro.
Esta nueva medida internacional también abarcará a personas naturales y jurídicas procedentes de Venezuela, con las que entidades bancarias de esos países no pueden operar.
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