Conferencia Episcopal considera ilegítimo el nuevo mandato de Maduro - Runrun

LA CONFERENCIA EPISCOPAL VENEZOLANA (CEV) fijó este miércoles, 9 de enero, su posición frente al nuevo período de seis años que jurará mañana el jefe del Estado, Nicolás Maduro, y señaló que esta pretensión es “ilegítima por su origen“.
“La pretensión de iniciar un nuevo período presidencial el 10 de enero de 2019 es ilegítima por su origen, y abre una puerta al desconocimiento del Gobierno porque carece de sustento democrático en la justicia y en el derecho”, dice la exhortación de los obispos publicada a través de la cuenta en Twitter @CEVmedios.
La Iglesia católica venezolana dice que el país vive “un régimen de facto, sin respeto a las garantías previstas en la Constitución y en los más altos principios de dignidad del pueblo“.
En el documento también señalan que solamente la Asamblea Nacional (AN) es el poder legítimamente constituido que aún se mantiene en pie y que debe ejercer sus funciones y responder ante lo que ocurre en el país.
“El voto de confianza que el pueblo venezolano le ha conferido debe ser retribuido con el cumplimiento de los deberes de los diputados, diseñando y redactando las leyes que necesita el país para el restablecimiento de la democracia y la vuelta a la decencia y la honestidad en la administración de los fondos públicos”, dice el texto.
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