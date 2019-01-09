 Nicolás Maduro dio 48 horas al Grupo de Lima para “rectificar” su posición - Runrun
Lo último
   

Buscar

Nicolás Maduro dio 48 horas al Grupo de Lima para “rectificar” su posición

Redacción Runrun.es9 enero, 20192min43

Artículos Relacionados

Noticias

Convocan a manifestaciones en rechazo a la juramentación de Maduro

Noticias

Nuvipa: Basta de circos, en Venezuela urge una transición real para rescatar la democracia

Noticias

HRW y Foro Penal: Fuerzas de seguridad han torturado a decenas de militares y civiles en Venezuela

nicolas-maduro.jpg

NICOLÁS MADURO INDICÓ QUE TOMARÁ “las más urgentes y crudas medidas diplomáticas” en contra de los países que conforman en Grupo de Lima si no rectifican su postura sobre su nuevo mandato.

Maduro aseguró que los puntos de la declaración del Grupo de Lima son “unos más detestables que el otro. Y les jugaron adelantado a la oposición y la pusieron en una situación muy difícil, porque ya la oposición venezolana no tiene margen de maniobra para buscar una respuesta política en el marco nacional, ¡no lo tiene!”, sostuvo.

Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, fue el encargado de entregar las notas de protesta a 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima.

Mediante un comunicado, el Grupo de Lima instó a Maduro a no tomar posesión presidencial y respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional.

 


 

 

 

Post Views: 43

Enviar Comentarios

anteriorCrímenes sin Castigo | Las claves de la sanción a Gorrín

siguienteSNTP denunció que Minci negó acreditación a medios internacionales para la juramentación de Maduro

NosotrosContactos

© Manapro Consultores

Enviar Comentarios