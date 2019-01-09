Nicolás Maduro dio 48 horas al Grupo de Lima para “rectificar” su posición - Runrun

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NICOLÁS MADURO INDICÓ QUE TOMARÁ “las más urgentes y crudas medidas diplomáticas” en contra de los países que conforman en Grupo de Lima si no rectifican su postura sobre su nuevo mandato.
Jorge Arreaza, canciller de Venezuela, fue el encargado de entregar las notas de protesta a 13 de los 14 países que conforman el Grupo de Lima.
Mediante un comunicado, el Grupo de Lima instó a Maduro a no tomar posesión presidencial y respetar las atribuciones de la Asamblea Nacional.
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