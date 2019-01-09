SNTP denunció que Minci negó acreditación a medios internacionales para la juramentación de Maduro - Runrun

EL MINISTERIO DE COMUNICACIÓN negó la acreditación para los medios de comunicación internacionales en función de la cobertura del acto de juramentación de Nicolás Maduro este 10 de enero, la cual se llevará a cabo en la sede del Tribunal Supremo de Justicia.
Así lo denunció el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa de Venezuela (SNTP), a través de su cuenta de Twitter: @sntpvenezuela .
Resaltaron que los medios afectados por esta decisión son: Red Más Noticias, CNN en español, Blu Radio Colombia, Univisión y Noticias Caracol.
Estos medios independientes han sido críticos con la gestión del primer periodo de Gobierno de Maduro, quien como su antecesor Hugo Chávez, ha mantenido un ataque constante a los medios de comunicación que cuestionan sus decisiones.
*Con información de Efecto Cocuyo.
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