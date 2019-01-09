Juramentación de Maduro no contará con la presencia de Xi Jinping - Runrun

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Juramentación de Maduro no contará con la presencia de Xi Jinping

Redacción Runrun.es9 enero, 20192min2

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Provea frente al 10 de enero: Toda autoridad usurpada es ineficaz y sus actos son nulos

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LA JURAMENTACIÓN DE NICOLÁS MADURO el próximo 10 de enero, no contará con la participación del presidente de la República Popular China, Xi Jinping. En su lugar estará el ministro de agricultura y asuntos rurales, Han Changfu.

Wilmar Castro Soteldo, ministro de producción agricultura y tierra, recibió en el aeropuerto internacional de Maiquetía al ministro Changfu, quien a su llega expresó querer conocer la producción agrícola del país, su situación actual y progresión en el sector económico.

Por su parte, Castro Soteldo agradeció el apoyo prestado por el gobierno chino, quien aspira que dichas relaciones sigan avanzando en pro a los nuevos proyectos venideros.

Por otro lado, Evo Morales será el único presidente de Latinoamérica en asistir a la juramentación, en cuanto a México y Uruguay enviarán a un delegado de segunda línea, mientras que Lenin Moreno, Presidente de Ecuador, aún no ha dado respuesta.

 

*Con información de El Impulso

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