Carmen Castro Gilly fue designada como nueva defensora pública general por la ANC - Runrun

CARMEN MARISELA CASTRO GILLY fue designada como nueva Defensora Pública General, después de que Susana Barrientos demitiera por “motivos estrictamente personales”.
Castro es una figura poco conocida en el marco del grupo oficialista, ya que no ha ostentado previamente la titularidad de ningún ente del Gobierno.
A pesar de las pocas luces sobre su trayectoria, algunos detalles fueron develados por el presidente de la ilegítima asamblea constituyente (ANC), Diosdado Cabello, quien la propuso y juramentó en el Palacio Federal Legislativo.
De acuerdo con Cabello, Castro Gilly es abogada en ciencias penales y criminalísticas, además de historiadora, egresada en ambas carreras de la Universidad Central de Venezuela.
Además reveló que tiene una “amplia trayectoria” en la defensa pública del país, al ser una “fundadora” de esta rama en Venezuela.
En efecto, se sabe que Castro Gilly ha fungido como defensora pública desde el año 2005. Su nombre figura en oficios de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).
“La abogada MARISELA CASTRO GILLY, actuando en su carácter de Defensora Pública ante la Sala Constitucional de este Máximo Tribunal, según designación del 12 de mayo de 2005”, indica el documento.
Su nombre también aparece en otros documentos judiciales y sentencias del TSJ que advierten que su trabajo principalmente se enfoca en la defensa de los menores de edad.
Además, de acuerdo con la base de datos del Consejo Nacional Electoral, Castro Gilly es mirandina, reside en el municipio Baruta.
Cabello aseveró que “no fallará” en sus funciones como nueva defensora pública general. Sin embargo, poco se conoce aún sobre su lazo con el oficialismo o las razones de su apresurada designación.
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