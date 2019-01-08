Reaparece González López como consejero de la Presidencia - Runrun

GUSTAVO GONZÁLEZ LÓPEZ, fue designado y juramentado este martes como Consejero de Seguridad e Inteligencia de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela.
Tras más de dos meses desaparecido y con una larga lista de conjeturas sobre su paradero, el militar reapareció junto a la vicepresidenta Delcy Rodríguez, quien lo juramentó como asesor de la Presidencia, una instancia que el mismo González habría puesto en riesgo, según algunos voceros del propio gobierno.
La designación del exjefe del Sebin se dio a conocer según el decreto presidencial Número 3.735, publicado en la Gaceta Oficial # 41.558 de este 7 de enero.
“Hoy cuando la Patria vive serias amenazas internas y externas a la estabilidad de la República, a la paz y a la tranquilidad. El Presidente (Nicolás Maduro) ha considerado necesario la creación de esta figura en la Presidencia de la República”, expresó González, quien además juró “defender la Constitución y las leyes de la República” así como “cumplir con sus deberes de defensa del pueblo venezolano”.
González fue nombrado director del Sebin en febrero de 2014, ejerció el cargo hasta el pasado octubre, cuando a raíz de un oscuro incidente con la caravana que trasladaba al mandatario Nicolás Maduro, fue destituido del cargo.
De acuerdo con el comunicador y exvicepresidente de la República José Vicente Rangel, su sustitución se debió a los hechos ocurridos tras la no menos sospechosa muerte del concejal del municipio Libertador Fernando Albán, mientras era custodiado por el Sebin.
*Con información de TalCual y Panorama
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