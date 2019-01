López Obrador defiende su posición de no opinar en Grupo de Lima sobre Venezuela - Runrun

EL PRESIDENTE DE MÉXICO, ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR, expresó este lunes que su administración no condenará a un Gobierno extranjero, refiriéndose a la decisión de no sumarse a la declaración del Grupo de Lima, que pide a Nicolás Maduro no asumir otro mandato en Venezuela.

“Estamos por el diálogo, eso sin duda, incluso es un principio constitucional de política exterior (…) Lo que no podemos es condenar a un Gobierno extranjero porque es violar el principio de no intervención”, dijo López Obrador.

Además dijo que “debe entenderse que no es un asunto de simpatías, es un asunto que tiene que ver con nuestra política exterior, con nuestros principios de política exterior”.

La semana pasada, los cancilleres del Grupo de Lima, a excepción de México, instaron al presidente Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato el 10 de enero y transferir el poder a la Asamblea Nacional, una petición por la que Caracas acusó a sus firmantes de incitar un golpe de Estado en su país, reseñó AFP.

El primer mandatario mexicano aseguró que su administración va a “ser respetuosa de todos los Gobiernos y de todos los pueblos del mundo”.

