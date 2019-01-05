México no firmó acuerdo del Grupo de Lima que rechaza nuevo mandato de Maduro - Runrun

México se distanció el viernes de sus socios regionales y no firmó una declaración que insta al presidente venezolano Nicolás Maduro a no asumir un nuevo mandato.
Tras una reunión de cancilleres en Lima, los otros 13 miembros del grupo -que incluye a Brasil, Argentina, Colombia, Chile y Perú- dijeron que no reconocerían el nuevo mandato de Maduro porque la elección del año pasado fue “ilegítima”, según una declaración conjunta.
Los países instaron a Maduro a que no asuma el nuevo mandato que se iniciará el 10 de enero y “a que respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas”.
Sin embargo, México, que antes fue uno de los críticos más frontales a Maduro, dijo que prefiere mantener abiertos sus canales diplomáticos con Caracas para ayudar a encontrar una solución a la crisis política de ese país.
“El Gobierno de México, en fiel seguimiento a sus principios constitucionales de política exterior, se abstendrá de emitir cualquier tipo de pronunciamiento respecto de la legitimidad del gobierno venezolano”, dijo el subsecretario Relaciones Exteriores de México para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes en la reunión del Grupo de Lima.
“La autodeterminación de los pueblos y la no intervención son principios constitucionales que México deberá seguir. (…) Por ello, en esta ocasión México no acompañará el texto que ahora se discute”, agregó.
Reyes hizo un “llamado a la reflexión” al Grupo de Lima sobre las consecuencias para los venezolanos de medidas que entorpezcan el diálogo.
A pesar de ello, México continuará siendo “miembro activo” del Grupo de Lima, agregó Reyes, tras reiterar su preocupación por la situación de los derechos humanos y la vulnerabilidad social y económica en Venezuela.
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