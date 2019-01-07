Perú negará el ingreso a funcionarios del gobierno de Maduro - Runrun

EL MINISTRO DE RELACIONES EXTERIORES DE PERÚ, Néstor Popolizio anunció que el gobierno de ese país decidió impedir la entrada al territorio de funcionarios afectos al gobierno del Nicolás Maduro y a sus familiares.
El canciller peruano dijo a RPP Noticias que el martes 8 de enero enviaran una lista “de todos los miembros vinculados a la cúpula del régimen de Maduro, familiares incluidos, para que no puedan ingresar al país”, El funcionario dijo que la intención de la medida es hacer una presión más directa al Ejecutivo de la nación petrolera.
Popolizio detalló que además comunicarán la información a entidades “que tengan la posibilidad de controlar el manejo de trasferencias bancarias de este grupo vinculado a la cúpula” o para los ciudadanos de Venezuela.
El Gobierno de Perú anuncia la medida justo un día después que Maduro afirmara que quienes respaldan la declaración del Grupo de Lima; sobre el desconocimiento de su nuevo mandato, incurren en traición a la patria.
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