Papa Francisco instó a buscar "vías institucionales y pacíficas" para Venezuela - Runrun

ESTE LUNES 7 DE ENERO, EL PAPA FRANCISCO hizo referencia a distintas crisis en el mundo, y expresó su deseo por el diálogo para resolver las dificultades de Venezuela e instó a buscar “vías institucionales y pacíficas”.
ESTE LUNES 7 DE ENERO, EL PAPA FRANCISCO hizo referencia a distintas crisis en el mundo, y expresó su deseo por el diálogo para resolver las dificultades de Venezuela e instó a buscar “vías institucionales y pacíficas”.
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