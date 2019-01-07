Voces del desamparo: Murió de hambre y de olvido - Runrun

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Voces del desamparo: Murió de hambre y de olvido

Redacción Runrun.es7 enero, 20191min6

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LA NUEVA ENTREGA DEL PODCAST Voces del Desamparo cuenta la historia de Francisco Contreras, un hombre que fue detenido por robar un celular. Contreras fue llevado al calabozo de PoliSalias, en San Antonio de los Altos. Tenía derecho a la defensa, pero estuvo un año y medio esperando el traslado a un tribunal. Sin familiares cercanos, tuvo que vivir por más de un año de caridad y sobras. Es uno de los cinco presos que murió por hambre en el primer semestre de 2018.

El caso de Contreras es otro episodio más violación a los derechos humanos en Venezuela que queda registrado en este podcast, una producción de El Pitazo en alianza con Runrun.es, TalCual y Voyz.es.

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