Presidente del Parlamento Europeo no reconocerá nuevo periodo de Maduro - Runrun

EL PRESIDENTE DEL PARLAMENTO EUROPEO (PE), Antonio Tajani, se pronunció en Twitter acerca de la toma de posesión de Nicolás Maduro en su nuevo periodo presidencial y dijo que la instancia del Viejo Continente “no reconoce” el nuevo periodo que asumirá el gobernante venezolano.

Aseguró que desde el PE se apoya a los venezolanos “humillados cada día por la dictadura con opresión, pobreza y hambre”.

Las palabras de Tajani se registran luego de que el nuevo presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, quien en su discurso ofrecido el 5 de enero aseveró que “La Presidencia a partir del 10 de enero no se encuentra vacante. Está siendo usurpada. Estamos en una dictadura. No compete solo a este Parlamento nombrar a alguien. Depende de todos los venezolanos, de la Fuerza Armada, de la base política del gobierno”.

También coincide con la declaración que hiciera el denominado Grupo de Lima, en la que fijó posición ante el posible escenario de renovación del mandato presidencial de Nicolás Maduro con el apoyo de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, exceptuando a México.

Asimismo, el acuerdo manifiesta que no reconocen el proceso electoral del 20 de mayo de 2018 porque este careció de “legitimidad” al no haber contado con “la participación de todos los actores políticos, de observadores internacionales y demás garantías que permitan garantizar un proceso transparente”, por lo que no reconocen el actual período presidencial.

Y además exhortan a Maduro a transferir el Poder Ejecutivo al Parlamento.

PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9NYWR1cm9lbmxhQU5DLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL29waW5pb24vMzY4NjMzL3NlLXJlaW5pY2lhLWVsLWNhbWluby1kZWwtbWFkdXJvLXZldGUteWEtcG9yLWx1aXMtZnVlbm1heW9yLXRvcm8vIiB0aXRsZT0iU2UgcmVpbmljaWEgZWwgY2FtaW5vIGRlbCDigJxNYWR1cm8gdmV0ZSB5YeKAnSwgcG9yIEx1aXMgRnVlbm1heW9yIFRvcm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjg2MzMvc2UtcmVpbmljaWEtZWwtY2FtaW5vLWRlbC1tYWR1cm8tdmV0ZS15YS1wb3ItbHVpcy1mdWVubWF5b3ItdG9yby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5TZSByZWluaWNpYSBlbCBjYW1pbm8gZGVsIOKAnE1hZHVybyB2ZXRlIHlh4oCdLCBwb3IgTHVpcyBGdWVubWF5b3IgVG9ybzwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvYWxtYWdyb29lYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg2MTUvb2VhLWd1YWlkby10aWVuZS1sYS1yZXNwb25zYWJpbGlkYWQtZGUtaW5pY2lhci1sYS10cmFuc2ljaW9uLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRpdGxlPSJPRUE6IEd1YWlkw7MgdGllbmUgbGEgJiM4MjIwO3Jlc3BvbnNhYmlsaWRhZCYjODIyMTsgZGUgaW5pY2lhciBsYSAmIzgyMjA7dHJhbnNpY2nDs24mIzgyMjE7IGVuIFZlbmV6dWVsYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFOPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg2MTUvb2VhLWd1YWlkby10aWVuZS1sYS1yZXNwb25zYWJpbGlkYWQtZGUtaW5pY2lhci1sYS10cmFuc2ljaW9uLWVuLXZlbmV6dWVsYS8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5PRUE6IEd1YWlkw7MgdGllbmUgbGEgJiM4MjIwO3Jlc3BvbnNhYmlsaWRhZCYjODIyMTsgZGUgaW5pY2lhciBsYSAmIzgyMjA7dHJhbnNpY2nDs24mIzgyMjE7IGVuIFZlbmV6dWVsYTwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMDkvZGlvc2RhZG9jYWJlbGxvLnBuZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODYwOS9kaW9zZGFkby1jYWJlbGxvLW5pY29sYXMtbWFkdXJvLXRvbWFyYS1wb3Nlc2lvbi1kZS1zdS1udWV2by1tYW5kYXRvLWFudGUtZWwtdHNqLyIgdGl0bGU9IkRpb3NkYWRvIENhYmVsbG86IE5pY29sw6FzIE1hZHVybyB0b21hcsOhIHBvc2VzacOzbiBkZSBzdSBudWV2byBtYW5kYXRvIGFudGUgZWwgVFNKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+QU48L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODYwOS9kaW9zZGFkby1jYWJlbGxvLW5pY29sYXMtbWFkdXJvLXRvbWFyYS1wb3Nlc2lvbi1kZS1zdS1udWV2by1tYW5kYXRvLWFudGUtZWwtdHNqLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkRpb3NkYWRvIENhYmVsbG86IE5pY29sw6FzIE1hZHVybyB0b21hcsOhIHBvc2VzacOzbiBkZSBzdSBudWV2byBtYW5kYXRvIGFudGUgZWwgVFNKPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9Sb21haW5OYWRhbC5wbmcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg2MDIvZW1iYWphZG9yLWRlLWZyYW5jaWEtbm8tYXNpc3RpcmEtYS1sYS10b21hLWRlLXBvc2VzaW9uLWRlLW1hZHVyby8iIHRpdGxlPSJFbWJhamFkb3IgZGUgRnJhbmNpYSBubyBhc2lzdGlyw6EgYSBsYSB0b21hIGRlIHBvc2VzacOzbiBkZSBNYWR1cm8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij4jMTBFPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg2MDIvZW1iYWphZG9yLWRlLWZyYW5jaWEtbm8tYXNpc3RpcmEtYS1sYS10b21hLWRlLXBvc2VzaW9uLWRlLW1hZHVyby8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5FbWJhamFkb3IgZGUgRnJhbmNpYSBubyBhc2lzdGlyw6EgYSBsYSB0b21hIGRlIHBvc2VzacOzbiBkZSBNYWR1cm88L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE5LzAxL0FycmVhemFKb3JnZS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg1NzUvam9yZ2UtYXJyZWF6YS1yZXNwb25kZXJlbW9zLWNvbi1yZWNpcHJvY2lkYWQtYWwtZ3J1cG8tZGUtbGltYS8iIHRpdGxlPSJKb3JnZSBBcnJlYXphOiBSZXNwb25kZXJlbW9zIGNvbiByZWNpcHJvY2lkYWQgYWwgR3J1cG8gZGUgTGltYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkdydXBvIGRlIExpbWE8L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2ODU3NS9qb3JnZS1hcnJlYXphLXJlc3BvbmRlcmVtb3MtY29uLXJlY2lwcm9jaWRhZC1hbC1ncnVwby1kZS1saW1hLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkpvcmdlIEFycmVhemE6IFJlc3BvbmRlcmVtb3MgY29uIHJlY2lwcm9jaWRhZCBhbCBHcnVwbyBkZSBMaW1hPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+