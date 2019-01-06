Falleció José Visconti, icono del periodismo deportivo venezolano - Runrun

LUEGO DE SER OPERADO DE URGENCIA, el periodista, locutor y profesor universitario José Visconti falleció en Caracas a los 71 años dejando uno de los legados más destacados, que lo convirtieron en un icono del periodismo deportivo.
Visconti (1948) es referencia obligada del periodismo deportivo en Venezuela, siendo recordado su trabajo en televisión como presentador deportivo en RCTV y Meridiano Televisión, siendo parte de su equipo fundador y el que despidió de la pantalla chica luego de varios años. Asimismo, en emisoras como Radio Caracas Radio y 710 AM Radio Capital.
Entre los periódicos y cargos por donde figuró, destacan El Nacional, como reportero, y El Universal, como Jefe de la sección de Deportes. También fue director del diario La Religión y de la revista Universo Deportivo, además de sub-director de Meridiano. En 1991 fungió como Jefe de Deportes en El Diario de Caracas, puesto que ocupó hasta el cierre del medio, en 1996.
En los últimos años se desempeñó como docente en la Universidad Católica Santa Rosa, donde recibió el título de “Profesor Ilustre”. Entre los innumerables reconocimientos que obtuvo a lo largo de su carrera se cuentan el Premio Nacional de Periodismo Deportivo (dos veces), Premio de la Fundación Casa del Artista y, más recientemente, el premio Abelardo Raidi de la Asociación Internacional de Prensa Deportiva en América (AIPS).
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