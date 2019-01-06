Presidente Iván Duque expresó su respaldo a Juan Guaidó - Runrun

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Presidente Iván Duque expresó su respaldo a Juan Guaidó

Redacción Runrun.es6 enero, 20191min1

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EL PRESIDENTE DE COLOMBIA, Iván Duque, respaldó al nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Juan Guaidó, y celebró la decisión de los países miembros del Grupo de Lima, los cuales acordaron desconocer al gobierno de Nicolás Maduro a partir del 10 de enero.

Hoy sostuve diálogo con @jguaido nuevo presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Le expresé nuestro apoyo al restablecimiento de la democracia en el vecino país. Colombia y el Grupo de Lima acompañan a nuestros hermanos venezolanos para salir de la opresión de la dictadura”, escribió a través de su cuenta en Twitter.

 

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