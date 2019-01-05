Embajador de Francia no asistirá a la toma de posesión de Maduro - Runrun

ROMAIN NADAL, EMBAJADOR DE FRANCIA en Venezuela, informó que no asistirá a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, pautada para el 10 de enero.
El diplomático francés ofreció esas declaraciones a los medios antes de ingresar al hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo para presenciar la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN).
Nadal aseguró que dicha decisión se trata “una posición conjunta de la Unión Europea (UE)”.
Embajador de Francia informa que no asistirá a la toma de posesión de @NicolasMaduro el 10 de enero. Agrega que se trata de una posición conjunta de la Unión Europea. (11:06 am) pic.twitter.com/ncL4sXX10X
— Osmary Hernandez (@osmarycnn) January 5, 2019
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