Embajador de Francia no asistirá a la toma de posesión de Maduro - Runrun

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Embajador de Francia no asistirá a la toma de posesión de Maduro

Redacción Runrun.es5 enero, 20191min37

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ROMAIN NADAL, EMBAJADOR DE FRANCIA en Venezuela, informó que no asistirá a la toma de posesión del presidente Nicolás Maduro, pautada para el 10 de enero.

El diplomático francés ofreció esas declaraciones a los medios antes de ingresar al hemiciclo de sesiones del Palacio Federal Legislativo para presenciar la instalación de la nueva junta directiva de la Asamblea Nacional (AN).

Nadal aseguró que dicha decisión se trata “una posición conjunta de la Unión Europea (UE)”.

 

 

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