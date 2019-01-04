OEA se reunirá el 10 de enero para discutir situación venezolana - Runrun

LA ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS informó este viernes que fue convocada para el jueves 10 de enero una sesión extraordinaria del Consejo Permanente para abordar la situación de Venezuela, día en el que el presidente, Nicolás Maduro, tomará posesión del cargo por seis años más.
“El presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, embajador Carlos Calles Castillo, representante permanente de El Salvador, saluda atentamente a todas las delegaciones y tiene el honor de informarles que por solicitud de las misiones permanentes de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Estados Unidos, Guatemala, Paraguay y Perú, convoca una sesión extraordinaria del Consejo para el jueves 10 de enero de 2019, a las 11:00 a.m., en el Salón Simón Bolívar con el objeto de considerar la ‘Situación en la República Bolivariana de Venezuela’, de acuerdo con el proyecto de orden del día adjunto”, dijo el organismo regional.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9BTl8uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4NDM0L2FzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLWluc3RhbGFyYS1lc3RlLXNhYmFkby01ZW5lLXN1LWN1YXJ0by1wZXJpb2RvLyIgdGl0bGU9IkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsIGluc3RhbGFyw6EgZXN0ZSBzw6FiYWRvICM1RW5lIHN1IGN1YXJ0byBwZXLDrW9kbyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjg0MzQvYXNhbWJsZWEtbmFjaW9uYWwtaW5zdGFsYXJhLWVzdGUtc2FiYWRvLTVlbmUtc3UtY3VhcnRvLXBlcmlvZG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+QXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwgaW5zdGFsYXLDoSBlc3RlIHPDoWJhZG8gIzVFbmUgc3UgY3VhcnRvIHBlcsOtb2RvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9HcnVwb2RlTGltYS5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjgzOTkvZ3J1cG8tZGUtbGltYS1waWRlLWEtbWFkdXJvLW5vLWFzdW1pci1zZWd1bmRvLXBlcmlvZG8tcHJlc2lkZW5jaWFsLyIgdGl0bGU9IkdydXBvIGRlIExpbWEgcGlkZSBhIE1hZHVybyBubyBhc3VtaXIgc2VndW5kbyBwZXJpb2RvIHByZXNpZGVuY2lhbCIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkFzYW1ibGVhIE5hY2lvbmFsPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjgzOTkvZ3J1cG8tZGUtbGltYS1waWRlLWEtbWFkdXJvLW5vLWFzdW1pci1zZWd1bmRvLXBlcmlvZG8tcHJlc2lkZW5jaWFsLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkdydXBvIGRlIExpbWEgcGlkZSBhIE1hZHVybyBubyBhc3VtaXIgc2VndW5kbyBwZXJpb2RvIHByZXNpZGVuY2lhbDwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTkvMDEvR3VpZG/MgXlBcm1hcy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9vcGluaW9uLzM2ODM5Ni9lbC1wcm94aW1vLXByZXNpZGVudGUtZGUtbGEtYXNhbWJsZWEtbmFjaW9uYWwtcG9yLWFybWFuZG8tYXJtYXMvIiB0aXRsZT0iRWwgcHLDs3hpbW8gcHJlc2lkZW50ZSBkZSBsYSBBc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbCwgcG9yIEFybWFuZG8gQXJtYXMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Bc2FtYmxlYSBOYWNpb25hbDwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvb3Bpbmlvbi8zNjgzOTYvZWwtcHJveGltby1wcmVzaWRlbnRlLWRlLWxhLWFzYW1ibGVhLW5hY2lvbmFsLXBvci1hcm1hbmRvLWFybWFzLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkVsIHByw7N4aW1vIHByZXNpZGVudGUgZGUgbGEgQXNhbWJsZWEgTmFjaW9uYWwsIHBvciBBcm1hbmRvIEFybWFzPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOS8wMS9Kb3JnZVJvZHJpzIFndWV6Xy5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjgzOTMvam9yZ2Utcm9kcmlndWV6LW1hcy1kZS10cmVzLW1pbGxvbmVzLWRlLXBlcnNvbmFzLXNlLW1vdmlsaXphcm9uLWVuLW5hdmlkYWQvIiB0aXRsZT0iSm9yZ2UgUm9kcsOtZ3VlejogTcOhcyBkZSB0cmVzIG1pbGxvbmVzIGRlIHBlcnNvbmFzIHNlIG1vdmlsaXphcm9uIGVuIE5hdmlkYWQiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Kb3JnZSBSb2Ryw61ndWV6PC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjgzOTMvam9yZ2Utcm9kcmlndWV6LW1hcy1kZS10cmVzLW1pbGxvbmVzLWRlLXBlcnNvbmFzLXNlLW1vdmlsaXphcm9uLWVuLW5hdmlkYWQvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Sm9yZ2UgUm9kcsOtZ3VlejogTcOhcyBkZSB0cmVzIG1pbGxvbmVzIGRlIHBlcnNvbmFzIHNlIG1vdmlsaXphcm9uIGVuIE5hdmlkYWQ8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEwL0ZyZW50ZUFtcGxpby0uanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4Mzg3L2ZyZW50ZS1hbXBsaW8tbGxhbW8tYS1yZXNwYWxkYXItYS1sYS1udWV2YS1kaXJlY3RpdmEtZGUtbGEtYW4tZXN0ZS1zYWJhZG8vIiB0aXRsZT0iRnJlbnRlIEFtcGxpbyBsbGFtw7MgYSByZXNwYWxkYXIgYSBsYSBudWV2YSBkaXJlY3RpdmEgZGUgbGEgQU4gZXN0ZSBzw6FiYWRvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+IzEwRTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY4Mzg3L2ZyZW50ZS1hbXBsaW8tbGxhbW8tYS1yZXNwYWxkYXItYS1sYS1udWV2YS1kaXJlY3RpdmEtZGUtbGEtYW4tZXN0ZS1zYWJhZG8vIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+RnJlbnRlIEFtcGxpbyBsbGFtw7MgYSByZXNwYWxkYXIgYSBsYSBudWV2YSBkaXJlY3RpdmEgZGUgbGEgQU4gZXN0ZSBzw6FiYWRvPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+
Post Views:
1
Enviar Comentarios