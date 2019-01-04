Frente Amplio llamó a respaldar a la nueva directiva de la AN este sábado - Runrun

EL FRENTE AMPLIO VENEZUELA LIBRE exhortó este viernes a la sociedad civil para que acompañe y respalde a la nueva directiva de la Asamblea Nacional (AN) este sábado.
“Le pedimos a la sociedad civil venezolana que acompañe también a la sociedad política de este país, a hacer presencia en la AN el 5 de enero y a dar su respaldo al único poder que va a trabajar”, dijo Negal Morales, secretario actual de la Asamblea Nacional.
Por otra parte, el parlamentario indicó que realizarán unos documentos para que la diáspora venezolana, a partir del 10 de enero, vaya hacia las sedes diplómaticas en todo el mundo y exprese el rechazo del pueblo venezolano “a la pretensión de usurpar el poder Ejecutivo y secuestrar la institucionalidad del país”.
“El 10 de enero es la fecha de los usurpadores. Ese día Venezuela amanece sin Presidente electo dramáticamente. La crisis de gobernabilidad se va a agravar. A medida que se debilita el Gobierno va a aumentar la represión y va a jugar a desesperarnos y a dividirnos. Este es el momento de combinar la indignación con la serenidad y la inteligencia, es el momento de la unidad de todos los que queremos a Venezuela”, subrayó el politólogo Ángel Oropeza.
*Con información de El Nacional y Efecto Cocuyo
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