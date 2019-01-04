Colombia pide a Venezuela verificar presencia de guerrilleros del ELN en el país - Runrun

LA CANCILLERÍA COLOMBIANA INFORMÓ que esta solicitud fue transmitida el pasado 3 de enero por medio de una nota verbal, por lo que este viernes emitieron esta nota de prensa para que se corrobore la posible presencia de miembros de este grupo armado en Venezuela.
“El Ministerio de Relaciones Exteriores, en nombre del Gobierno de Colombia, transmitió, a través de nota verbal, un requerimiento solicitando al Gobierno de Venezuela verificar la presencia y permanencia en su territorio de algunos miembros del ELN”, expresa el oficio, agradeciendo de igual forma la preponderancia y solución que le otorguen a esta solicitud.
Además, el vecino país pidió que se haga efectiva la circular roja de Interpol en contra de Eliecer Herlinto Chamorro Acosta, alias “Antonio Gracía”; Gustavo Anibal Giraldo Quinchía, alias “Pablito”; y Rafael Sierra Granados, alias “Ramiro Vargas”.
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