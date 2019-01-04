Nueva directiva de la AN prepara un expediente político contra el gobierno - Runrun

LA NUEVA DIRECTIVA DE LA ASAMBLEA NACIONAL, que asumirá el 5 de enero, desconocerá al gobierno de Nicolás Maduro y preparará un expediente político que “traerá consecuencias cuando retorne la democracia”, aseguró Edgar Zambrano, diputado de Acción Democrática, quien será postulado como primer vicepresidente del Parlamento.
El acuerdo de rotación anual indica que la directiva parlamentaria estaría presidida por Juan Guaidó, de Voluntad Popular; y el segundo vicepresidente sería Stalin González, de Un Nuevo Tiempo.
Zambrano recordó que los gobiernos democráticos del mundo, varios organismos internacionales y la mayor parte de la sociedad venezolana desconocerán a Maduro como presidente porque “fue electo en un proceso electoral inocuo, que no tuvo un ápice de legalidad y que no contó con la participación ciudadana”.
“Debemos impulsar la fuerza del pueblo mediante el reclamo social pacífico, cívico y democrático. Hacer lo que hace la civilidad ante el abuso de poder y militar, pararse de frente y exigir el cumplimiento de la carta magna”, apuntó Zambrano.
Carlos Valero, diputado por UNT, mencionó que las acciones que tome el Legislativo a partir del 10 de enero no deben “conducir a callejones sin salida ni a generar una crisis de expectativas que desmovilice a la gente”, en vista de que el mandatario “aún siendo ilegítimo, seguirá destruyendo el país”.
Agregó que ante la “deslegitimidad total” del mandato de Maduro que es un elemento de “muchísima debilidad e inestabilidad” para el gobierno, el Poder Legislativo debe encaminar a la nación a nuevas elecciones competitivas, con un nuevo órgano electoral y un nuevo Tribunal Supremo de Justicia designados por el Parlamento.
*Vea la nota completa en El Nacional
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