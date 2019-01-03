Saime no prestará servicio hasta el 7 de enero - Runrun

ESTE MIÉRCOLES EL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (Saime), anunció que por adecuaciones a la plataforma tecnológica, no se prestará servicio en ninguna de sus oficinas hasta el próximo lunes 7 de enero.
La información la dio a conocer la institución a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter. No ofreció mayores detalles.
#Atención || Informamos a todos los usuarios que por adecuaciones tecnológicas el #Saime no prestará servicio de atención al público en ninguna de sus oficinas hasta el 7 de enero de 2019 pic.twitter.com/HVBYrvHhCc
— Red Social Saime (@SomosRedSaime) 3 de enero de 2019
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