Saime no prestará servicio hasta el 7 de enero - Runrun

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Saime no prestará servicio hasta el 7 de enero

Unión Radio3 enero, 20192min37

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ESTE MIÉRCOLES EL SERVICIO ADMINISTRATIVO DE IDENTIFICACIÓN MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA (Saime), anunció que por adecuaciones a la plataforma tecnológica, no se prestará servicio en ninguna de sus oficinas hasta el próximo lunes 7 de enero.

La información la dio a conocer la institución a través de un comunicado difundido en su cuenta de Twitter. No ofreció mayores detalles.

 

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