Maduro dice proyectos de Bolsonaro, Duque y Macri son "inviables" en región - Runrun

EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO dijo en una entrevista que los proyectos políticos de sus pares Jair Bolsonaro, de Brasil, Iván Duque, de Colombia, y Mauricio Macri, de Argentina, son “inviables” en la región latinoamericana y terminarán provocando una “nueva ola” de gobiernos de izquierda.
“Los proyectos de derecha neoliberales en América Latina y el Caribe son inviables, y van a provocar el resurgimiento de una nueva ola de transformaciones populares”, dijo Maduro en un material difundido este martes por la televisión pública VTV.
En ese sentido, el gobernante venezolano aseguró que Duque “pasó del 80 % de apoyo al 80 % de repudio” y que el pueblo colombiano está “en las calles pidiendo que se vaya” de la presidencia.
“Jair Bolsonaro -que apenas asumió su mandato hoy- va a ir por el mismo camino, (y) Macri en Argentina es un hombre repudiado que no puede salir a una esquina”, añadió.
Asimismo, señaló que América Latina es “un territorio en disputa” entre las fuerzas políticas de derecha e izquierda, y que la región atraviesa “un proceso de regresión” que, en su “visión”, desembocará en nuevos gobiernos “revolucionarios”.
“Todo proceso de regresión trae en sí las fuerzas internas que lo combaten”, dijo al asegurar que la izquierda latinoamericana experimenta “una situación difícil”.
Los gobiernos de Macri y Duque han sido críticos con Maduro al que acusan por la severa crisis económica que padece Venezuela, que se traduce en escasez, hiperinflación y un éxodo de cerca de 4 millones de personas, principalmente a destinos de la región.
Bolsonaro ya ha dicho que ejercerá presión contra Maduro, a quien retiró incluso la invitación que Brasil girara al venezolano para su toma de posesión de este martes.
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