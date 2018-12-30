Gobierno de Maduro ofrece “cooperación policial y de inteligencia” a Colombia por supuestos planes de atentado contra Duque - Runrun

VENEZUELA OFRECIÓ A COLOMBIA “cooperación policial y de inteligencia” luego de la denuncia del último país sobre planes para un posible atentado contra su presidente, Iván Duque, según informan hoy medios locales que citan al canciller venezolano, Jorge Arreaza.
“A partir de la denuncia del canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, hemos estado intentando contactarle para ofrecerle la cooperación policial y de inteligencia necesaria, con el fin de investigar su denuncia sobre presuntos planes para atentar contra la vida de Iván Duque”, dijo Arreaza en su cuenta de Twitter.
Holmes Trujillo informó ayer que las autoridades colombianas descubrieron un plan para atentar contra Duque y que tres venezolanos habían sido capturados recientemente “en posesión de armamento de guerra”.
Este hecho, dijo el responsable de la diplomacia colombiana en un vídeo divulgado por su despacho, incrementa “aún más las inquietudes que han tenido las autoridades” sobre un posible atentado contra Duque, algo que lleva “meses” investigándose.
En ese sentido, Arreaza señaló que solicitará a Colombia toda “la información que ha hecho pública” acerca de la captura de los tres venezolanos “con la plena disposición de adelantar una rigurosa investigación”.
El canciller venezolano también dijo que espera que la investigación por el posible atentado contra Duque sirva para que “capturen en Colombia a los responsables del magnicidio en grado de frustración contra el presidente (venezolano) Nicolás Maduro”, por el que Venezuela acusa, entre otros, al expresidente Juan Manuel Santos.
Las relaciones entre Venezuela y Colombia han sido tirantes casi desde la llegada del chavismo al poder, en 1999, y actualmente pasan por un período de enfriamiento desde que la administración de Duque reiterara las críticas de su antecesor contra Maduro.
Venezuela, por su parte, ha dicho que Colombia rompió de forma unilateral la comunicación diplomática y que no colabora en la defensa de la extensa y porosa frontera que comparten ambas naciones, en la que ocurren con frecuencia eventos violentos.
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