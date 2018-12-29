Aprobado por decreto inamovilidad laboral hasta el 2020 - Runrun

EN EL CONSEJO DE MINISTROS NÚMERO 387, la Vicepresidenta Ejecutiva de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, dio a conocer la aprobación del Decreto Presidencial que mantiene la Inamovilidad Laboral por los próximos dos años, 2019 y 2020.
En declaraciones transmitidas por Venezolana de Televisión, Rodríguez señaló que este decreto “es importante en el marco de la línea fundamental de defensa y protección de los trabajadores de nuestra Patria”.
En lo que fue un balance de gestión, la Vicepresidenta Rodríguez anunció también el desarrollo de una plataforma digital que servirá para prevenir los delitos contra el patrimonio público. Asimismo, anunció los avance en el Plan Nacional contra la Corrupción, el Burocratismo y por la Eficiencia, que será articulado y basado en la participación y cooperación con el poder popular, para garantizar una gestión eficiente y transparente.
En el marco de las líneas estratégicas trazadas por la Revolución Bolivariana la Vicepresidenta Ejecutiva amplió además, la aprobación del Decreto Presidencial de Máxima Seguridad Jurídica, el cual garantizará constitucionalmente la Plataforma Continental Delta del Orinoco “lo que supone la máxima seguridad jurídica de todos nuestros espacios marítimos; se trata de la defensa máxima de nuestra Patria”, manifestó.
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