Redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Venezuela dejan de actualizarse - Runrun

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Redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Venezuela dejan de actualizarse

Redacción Runrun.es27 diciembre, 20181min17

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LAS CUENTAS DE TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOK de la Embajada norteamericana en Venezuela dejarán de actualizarse constantemente, según informara la sede consular el pasado 26 de diciembre.

Para conocer notificaciones de ahora en adelante los interesados deben consultar la cuenta del Departamento de Estado @StateDept.

La razón del cambio es la falta de fondos asignados para el mantenimiento de las redes sociales. Se informó que los servicios a ciudadanos estadounidenses y los de visas continuarán siendo prestados.

 

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