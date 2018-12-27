Redes sociales de la embajada de Estados Unidos en Venezuela dejan de actualizarse - Runrun

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LAS CUENTAS DE TWITTER, INSTAGRAM Y FACEBOOK de la Embajada norteamericana en Venezuela dejarán de actualizarse constantemente, según informara la sede consular el pasado 26 de diciembre.
Para conocer notificaciones de ahora en adelante los interesados deben consultar la cuenta del Departamento de Estado @StateDept.
La razón del cambio es la falta de fondos asignados para el mantenimiento de las redes sociales. Se informó que los servicios a ciudadanos estadounidenses y los de visas continuarán siendo prestados.
Debido a la falta de asignación de fondos, esta cuenta de Twitter no se actualizará con regularidad. Por favor, visite @StateDept en Twitter para más actualizaciones. Los servicios a ciudadanos estadounidenses y los de visas continuarán siendo prestados.
— US Embassy, VE (@usembassyve) December 26, 2018
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