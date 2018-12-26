Almagro le pide a la comunidad internacional que proteja a los venezolanos - Runrun

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Almagro le pide a la comunidad internacional que proteja a los venezolanos

Redacción Runrun.es26 diciembre, 20182min1

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LUIS ALMAGRO, SECRETARIO GENERAL DE LA Organización de los Estados Americanos (OEA) dijo en su cuenta de Twitter que la comunidad internacional debe proteger al pueblo de Venezuela no solo en el país, sino también en el exilio.

“La Comunidad Internacional debe asumir la responsabilidad de proteger al pueblo de Venezuela, no sólo en el exilio, sino en su propio país”, dijo.

Almagro hizo el comentario tras el estudio de Brookings Intitución, donde se expuso que 8.2 millones de venezolanos, incluyendo los tres millones que han partido de Venezuela, saldrán del país en los próximos dos o tres años.

 

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