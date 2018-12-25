Impsa negocia con Venezuela el pago de una deuda de 1.200 millones de dólares - Runrun

La empresa argentina Impsa negocia con el gobierno venezolano el reinicio de las obras pendientes en el país, así como el cobro de la deuda de cerca de 1.200 millones de dólares que, según el diario La Nación “fue un factor clave para que la empresa entrara en default en 2014”.
La información fue suministrada por Juan Carlos Fernández, CEO de Impsa, quien afirmó que se creó una mesa de negociación con el gobierno de Venezuela. “Fue complejo, pero vamos a ir por etapas, no con toda la deuda junta. Ellos necesitan energía y nosotros, cobrar”, dijo el directivo.
Según el diario argentino, “la clave en Venezuela es Tocoma, la represa hidroeléctrica en la que la firma mendocina ganó la licitación en 2012 para el diseño, la fabricación, el transporte, el montaje y la puesta en marcha de 10 generadores Kaplan de 216 MW cada uno. Hay dos unidades casi montadas y el resto están en la Argentina, dos de las cuales están casi listas. Además, quedó a mitad de camino la rehabilitación de la central de Macagua, con seis generadores”.
“Los negocios con Venezuela son los que llevaron al exdueño de la firma, Enrique Pescarmona, y a su exvicepresidente Rodolfo Valenti a integrar la causa de los cuadernos de las coimas. Ambos están procesados y Pescarmona fue aceptado como ‘arrepentido’. El empresario reconoció que le dio casi tres millones de dólares al entonces Ministerio de Planificación ‘bajo presión’, y en su declaración relató los problemas que tuvo la compañía durante el kirchnerismo porque la marginaron de las licitaciones públicas”, señala La Nación.
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