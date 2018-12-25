Caricom apoya a Guyana en incidente con Venezuela

LA COMUNIDAD DEL CARIBE (Caricom) anunció este 25 de diciembre que se mantiene preocupada por el incidente registrado el pasado sábado entre un barco de prospección petrolera y otro de la armada venezolana. En un comunicado, agregó que el mismo viola los derechos soberanos de Guyana bajo la ley internacional y supone una amenaza al desarrollo económico de Guyana.
En este sentido reiteró su total apoyo a la soberanía e integridad de Guyana. Por su parte, Guyana dijo que presentará una queja formal ante las Naciones Unidas por el incidente “agresivo”, “ilegal” y “hostil” perpetrado por Venezuela al interceptar un barco de introspección contratado por la multinacional petrolera Exxon en aguas de su país.
El Gobierno de Maduro acusó a Guyana de violar la soberanía por supuestamente haber autorizado la incursión en aguas del país de dos buques de exploración petrolífera, al menos uno de ellos de la compañía estadounidense Exxon, que fueron” interceptados por las autoridades venezolanas”.
En un comunicado señaló que este hecho supuestamente, “demuestra la verdadera amenaza que supone para el desarrollo económico del país su vecino occidental” y es un acto que “viola la soberanía e integridad territorial de nuestra nación”.
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