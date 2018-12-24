Buques de ExxonMobil: Estados Unidos exige a Venezuela respeto al derecho internacional - Runrun

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Buques de ExxonMobil: Estados Unidos exige a Venezuela respeto al derecho internacional

Redacción Runrun.es24 diciembre, 20181min6

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El gobierno de Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió un comunicado sobre el caso de los buques de la petrolera ExxonMobil que fueron detenidos por las Fuerzas Armadas venezolanas cuando, según la administración de Nicolás Maduro, violaban el territorio marítimo del país.

Para Washington, en el hecho ocurrido el pasado 22 de diciembre, “la Armada venezolana detuvo agresivamente” a estas embarcaciones que fueron contratadas por la compañía de hidrocarburos y que “operan bajo un acuerdo de exploración petrolera” con Guyana en su Zona Económica Exclusiva.

“Subrayamos que Guyana tiene el derecho soberano de explorar y explotar recursos en su Zona Económica Exclusiva. Hacemos un llamado a Venezuela para que respete el derecho internacional y los derechos de sus vecinos”, señala el breve escrito que se dio a conocer el 23 de diciembre.

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