Colombia pide a Venezuela cumplir dictamen de la ONU y liberar a 59 ciudadanos

El Gobierno colombiano, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, reiteró su petición a Venezuela para que cumpla el dictamen del Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU y libere a 59 ciudadanos presos en la cárcel La Yaguara, en Caracas.
Además, recordó el mandato del Grupo de Trabajo que instó a Venezuela a realizar una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias de la detención de los 59 colombianos y tomar las medidas pertinentes contra los responsables, según recoge un comunicado de la Cancillería.
El Grupo de Trabajo de la ONU pidió el pasado viernes al gobierno de Venezuela liberar “inmediatamente” e indemnizar a 59 colombianos detenidos hace más de dos años en el centro penitenciario de La Yaguara.
El dictamen de la ONU, proferido a instancias del gobierno colombiano y publicado por la Cancillería, señala que “la detención de estos 59 connacionales es arbitraria, y que, en consecuencia, el régimen venezolano debe disponer sin dilación alguna su liberación inmediata, y concederles el derecho a obtener una indemnización y una reparación adecuada”.
Los colombianos fueron arrestados en diferentes operaciones de seguridad en septiembre de 2016 y fueron imputados por varios delitos, entre ellos terrorismo.
Específicamente, los colombianos fueron detenidos durante las llamadas Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP).
La Cancillería recordó hoy que hasta el momento han dirigido un centenar de notas verbales y comunicaciones a las autoridades venezolanas.
Además, han realizado más de 80 visitas consulares periódicas, cerca de 40 reuniones presenciales y conferencias telefónicas con autoridades venezolanas, medio centenar de actividades con familiares de los colombianos “arbitrariamente detenidos” y más de una decena de asistencias médicas.
PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9Ob3Rhcy1SUkVTLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Njk5Ni92ZW5lenVlbGEteS1ndXlhbmEtcmVzcG9uZGVuLXRyYXMtbWFyaW5hLXZlbmV6b2xhbmEtaW50ZXJjZXB0YXItYnVxdWVzLWRlLWludmVzdGlnYWNpb24tZGUtZXh4b25tb2JpbC8iIHRpdGxlPSJWZW5lenVlbGEgeSBHdXlhbmEgcmVzcG9uZGVuIHRyYXMgbWFyaW5hIHZlbmV6b2xhbmEgaW50ZXJjZXB0YXIgYnVxdWVzIGRlIGludmVzdGlnYWNpw7NuIGRlIEV4eG9uTW9iaWwiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5idXF1ZXMgZGUgaW52ZXN0aWdhY2nDs248L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2Njk5Ni92ZW5lenVlbGEteS1ndXlhbmEtcmVzcG9uZGVuLXRyYXMtbWFyaW5hLXZlbmV6b2xhbmEtaW50ZXJjZXB0YXItYnVxdWVzLWRlLWludmVzdGlnYWNpb24tZGUtZXh4b25tb2JpbC8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5WZW5lenVlbGEgeSBHdXlhbmEgcmVzcG9uZGVuIHRyYXMgbWFyaW5hIHZlbmV6b2xhbmEgaW50ZXJjZXB0YXIgYnVxdWVzIGRlIGludmVzdGlnYWNpw7NuIGRlIEV4eG9uTW9iaWw8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzExL2x1aXNhT3J0ZWdhRGlhei5qcGcpOyI+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY5MzUvb3J0ZWdhLWRpYXotcHVlZGVuLXNlZ3Vpci1lbnZpYW5kby1mdW5jaW9uYXJpb3Mtbm8tbWUtZGV0ZW5kcmFuLyIgdGl0bGU9Ik9ydGVnYSBEw61hejogUHVlZGVuIHNlZ3VpciBlbnZpYW5kbyBmdW5jaW9uYXJpb3MsIG5vIG1lIGRldGVuZHLDoW4iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5DYXJsb3MgUGlubzwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2OTM1L29ydGVnYS1kaWF6LXB1ZWRlbi1zZWd1aXItZW52aWFuZG8tZnVuY2lvbmFyaW9zLW5vLW1lLWRldGVuZHJhbi8iIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5PcnRlZ2EgRMOtYXo6IFB1ZWRlbiBzZWd1aXIgZW52aWFuZG8gZnVuY2lvbmFyaW9zLCBubyBtZSBkZXRlbmRyw6FuPC9hPjwvaDQ+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYm9sZFJvdyI+PGRpdiBjbGFzcz0icm93SXRlbSBjb2wtc20tMTIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRlbXBsYXRlIHNtYWxsVGVtcGxhdGUgIGJhY2tncm91bmRJbWFnZVBvc2l0aW9uIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFBvc3RJbWFnZUhvbGRlciI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0QmFja2dyb3VuZEltYWdlIiBzdHlsZT0iYmFja2dyb3VuZC1pbWFnZTp1cmwoaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy93cC1jb250ZW50L3VwbG9hZHMvMjAxOC8xMi9Ob3Rhcy1SUkVTLTIxLTEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2OTIyL2NvbG9tYmlhLWludmVzdGlnYS1zaS1jYXJsb3MtcGluby1oYWNpYS1zZWd1aW1pZW50by1hLW90cm9zLXZlbmV6b2xhbm9zLWNvbW8tb3J0ZWdhLWRpYXovIiB0aXRsZT0iQ29sb21iaWEgaW52ZXN0aWdhIHNpIENhcmxvcyBQaW5vIGhhY8OtYSBzZWd1aW1pZW50byBhIG90cm9zIHZlbmV6b2xhbm9zIGNvbW8gT3J0ZWdhIETDrWF6IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+PC9hPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdFRvcE1ldGFEYXRhIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RGb3JtYXQiPjwvZGl2PjxzcGFuIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yaWVzIGV0aXF1ZXRhcyI+PGEgaHJlZj0iIyIgY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3J5IGNhdC1pdGVtLTE3NSI+Q2FybG9zIFBpbm88L2E+PC9zcGFuPjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdENvbnRlbnQiPjxoND48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjkyMi9jb2xvbWJpYS1pbnZlc3RpZ2Etc2ktY2FybG9zLXBpbm8taGFjaWEtc2VndWltaWVudG8tYS1vdHJvcy12ZW5lem9sYW5vcy1jb21vLW9ydGVnYS1kaWF6LyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkNvbG9tYmlhIGludmVzdGlnYSBzaSBDYXJsb3MgUGlubyBoYWPDrWEgc2VndWltaWVudG8gYSBvdHJvcyB2ZW5lem9sYW5vcyBjb21vIE9ydGVnYSBEw61hejwvYT48L2g0PjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgY2xhc3M9ImJvbGRSb3ciPjxkaXYgY2xhc3M9InJvd0l0ZW0gY29sLXNtLTEyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUZW1wbGF0ZSBzbWFsbFRlbXBsYXRlICBiYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2VQb3NpdGlvbiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRQb3N0SW1hZ2VIb2xkZXIiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEJhY2tncm91bmRJbWFnZSIgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtaW1hZ2U6dXJsKGh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvd3AtY29udGVudC91cGxvYWRzLzIwMTgvMTEvbWlncmFjaW9uY29sb21iaWEuanBnKTsiPjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2OTE0L2NvbG9tYmlhLXBlcm1pdGlyYS1zb2xpY2l0YXItcGVwLWEtdmVuZXpvbGFub3MtcXVlLWluZ3Jlc2Fyb24tY29uLXBhc2Fwb3J0ZS1zZWxsYWRvLWFudGVzLWRlbC0xNy1kZS1kaWNpZW1icmUvIiB0aXRsZT0iQ29sb21iaWEgcGVybWl0aXLDoSBzb2xpY2l0YXIgUEVQIGEgdmVuZXpvbGFub3MgcXVlIGluZ3Jlc2Fyb24gY29uIHBhc2Fwb3J0ZSBzZWxsYWRvIGFudGVzIGRlbCAxNyBkZSBkaWNpZW1icmUiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj48L2E+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VG9wTWV0YURhdGEiPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0U2luZ2xlUG9zdEZvcm1hdCI+PC9kaXY+PHNwYW4gY2xhc3M9ImJ0QXJ0aWNsZUNhdGVnb3JpZXMgZXRpcXVldGFzIj48YSBocmVmPSIjIiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcnkgY2F0LWl0ZW0tMTc1Ij5Db2xvbWJpYTwvYT48L3NwYW4+PC9kaXY+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Q29udGVudCI+PGg0PjxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly9ydW5ydW4uZXMvbm90aWNpYXMvMzY2OTE0L2NvbG9tYmlhLXBlcm1pdGlyYS1zb2xpY2l0YXItcGVwLWEtdmVuZXpvbGFub3MtcXVlLWluZ3Jlc2Fyb24tY29uLXBhc2Fwb3J0ZS1zZWxsYWRvLWFudGVzLWRlbC0xNy1kZS1kaWNpZW1icmUvIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+Q29sb21iaWEgcGVybWl0aXLDoSBzb2xpY2l0YXIgUEVQIGEgdmVuZXpvbGFub3MgcXVlIGluZ3Jlc2Fyb24gY29uIHBhc2Fwb3J0ZSBzZWxsYWRvIGFudGVzIGRlbCAxNyBkZSBkaWNpZW1icmU8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJib2xkUm93Ij48ZGl2IGNsYXNzPSJyb3dJdGVtIGNvbC1zbS0xMiI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0VGVtcGxhdGUgc21hbGxUZW1wbGF0ZSAgYmFja2dyb3VuZEltYWdlUG9zaXRpb24iPjxkaXYgY2xhc3M9ImJ0UG9zdEltYWdlSG9sZGVyIj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RCYWNrZ3JvdW5kSW1hZ2UiIHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWltYWdlOnVybChodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDE4LzEyL2FsaWFzZ3VhY2hvLmpwZyk7Ij48YSBocmVmPSJodHRwOi8vcnVucnVuLmVzL25vdGljaWFzLzM2NjkxMS9mdWVyemFzLWNvbG9tYmlhbmFzLW1hdGFuLWEtZ3VhY2hvLWVsLWRpc2lkZW50ZS1kZS1sYXMtZmFyYy1tYXMtYnVzY2Fkby1lbi1lY3VhZG9yLXktY29sb21iaWEvIiB0aXRsZT0iRnVlcnphcyBjb2xvbWJpYW5hcyBtYXRhbiBhICYjODIyMDtHdWFjaG8mIzgyMjE7LCBlbCBkaXNpZGVudGUgZGUgbGFzIEZBUkMgbcOhcyBidXNjYWRvIGVuIEVjdWFkb3IgeSBDb2xvbWJpYSIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPjwvYT48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RUb3BNZXRhRGF0YSI+PGRpdiBjbGFzcz0iYnRTaW5nbGVQb3N0Rm9ybWF0Ij48L2Rpdj48c3BhbiBjbGFzcz0iYnRBcnRpY2xlQ2F0ZWdvcmllcyBldGlxdWV0YXMiPjxhIGhyZWY9IiMiIGNsYXNzPSJidEFydGljbGVDYXRlZ29yeSBjYXQtaXRlbS0xNzUiPkNvbG9tYmlhPC9hPjwvc3Bhbj48L2Rpdj48ZGl2IGNsYXNzPSJidFNpbmdsZVBvc3RDb250ZW50Ij48aDQ+PGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3J1bnJ1bi5lcy9ub3RpY2lhcy8zNjY5MTEvZnVlcnphcy1jb2xvbWJpYW5hcy1tYXRhbi1hLWd1YWNoby1lbC1kaXNpZGVudGUtZGUtbGFzLWZhcmMtbWFzLWJ1c2NhZG8tZW4tZWN1YWRvci15LWNvbG9tYmlhLyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPkZ1ZXJ6YXMgY29sb21iaWFuYXMgbWF0YW4gYSAmIzgyMjA7R3VhY2hvJiM4MjIxOywgZWwgZGlzaWRlbnRlIGRlIGxhcyBGQVJDIG3DoXMgYnVzY2FkbyBlbiBFY3VhZG9yIHkgQ29sb21iaWE8L2E+PC9oND48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj48L2Rpdj4=
Post Views:
1