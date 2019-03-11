Juan Guaidó convocó manifestación en las calles para este martes #12Mar - Runrun

EL PRESIDENTE ENCARGADO de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a los ciudadanos a manifestarse en las calles del país este martes para expresar su rechazo por la falla eléctrica nacional que afecta al país desde el jueves 7 de marzo.
Guaidó realizó la convocatoria desde la Asamblea Nacional, donde se discutió en sesión extraordinaria el apagón que afectó a todo el territorio nacional.
“Si nos mantenemos movilizados pronto lograremos el cese de la usurpación, el gobierno de transición y las elecciones libres, todo sacrificio habrá valido. Si vamos con todo, unidos, lo lograremos. Este martes, a las 3:00 pm, a su avenida más cercana, vamos todos a la calle”, aseveró.
Guaidó: No se va a seguir enviando petróleo a Cuba
Juan Guaidó, informó que no se enviará más petróleo a Cuba y pidió la colaboración de los sectores involucrados en este proceso para detener el envío de crudo. La información la dio desde la sede de la AN en horas de la tarde de este lunes 11 de marzo.
Guaidó dijo que mientras en Venezuela exista la necesidad —generada por el apagón nacional que se registró el pasado 7 de marzo— “no vamos a seguir permitiendo el chuleo, no más petróleo a Cuba. Necesitamos la cooperación de la comunidad internacional”, precisó.
“Veremos de qué tamaño es, entonces, el amor que le tenía el gobierno de Cuba a Venezuela”, dijo Guaidó poco después del anuncio.
Decreto de Estado de alarma
Guaidó solicitó ante la Asamblea Nacional que se decrete estado de alarma en todo el territorio nacional debido a la tragedia que vive el país a causa del apagón nacional.
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