Personas se aglomeran en el río Guaire para recolectar agua #11Mar - Runrun

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Personas se aglomeran en el río Guaire para recolectar agua #11Mar

Luisana Solano11 marzo, 20191min65

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LA MAÑANA DE ESTE LUNES decenas de personas se encontraban aglomeradas en el río Guaire, a la altura de Puente Hierro en Caracas, para recolectar agua.

A través de las redes sociales circularon varios videos donde se veía la gente con tobos y envases plásticos tratando de recoger agua, esto debido a que la crisis energética que lleva más de 80 horas en algunas zonas de Caracas y hace que el suministro del líquido a través de las empresas como Hidrocapital sea imposible.

El agua que proviene de quebradas y que convergen al Guiare no son aguas negras, pero tampoco son potables, según explica una nota del Diario TalCual.

 

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