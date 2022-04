MonitorDeVíctimasTáchira | Murió conductor de Expresos Mérida herido en un atraco en Anzoátegui - Runrun

En un viaje que suele durar 18 horas, Álvaro José Chacón se tomó 33, debido a las retenciones en puntos de control. Esto le obligó a transitar de madrugada por la carretera del estado Anzoátegui donde el autobús fue asaltado

Anggy Polanco @anggyp / Foto: Cortesía

Un conductor de Expresos Mérida que fue herido de un tiro por asaltantes de carretera en Puerto La Cruz, murió el pasado 6 de abril en el Hospital Fundahosta, en el estado Táchira.

La víctima, Álvaro José Chacón Ramírez, de 37 años de edad, fue herido de un tiro en la ingle, en suceso ocurrido el domingo 20 de marzo, cuando el expreso que conducía con 50 pasajeros desde San Cristóbal, estado Táchira, fue abordado por un grupo de personas armadas a la altura de Puente Gómez, en el sector El Viñedo, a pocos metros del peaje Los Potocos, Troncal 9, en Barcelona.

De acuerdo con el relato de Álvaro a sus seres queridos, en la vía se consiguió una barricada de palos, a las 3:00 de la madrugada. Él frenó porque no vio a nadie alrededor y comenzó a retroceder. Fue en ese momento cuando aparecieron cerca de 10 asaltantes lanzando piedras.

De ahí lo condujeron hacia el monte, relató la esposa del chofer. “Él suplicaba que no lo mataran, que él tenía hijos y familia”, contó. Robaron a todos los pasajeros dinero, mercancía, teléfonos y equipajes.

Sin embargo, uno de los asaltantes armados, molesto porque no pudo atracar a otro carrito particular, le dio un tiro a Álvaro. Él no perdió el conocimiento y salió del monte y se arrastró por la carretera. Pidió ayuda a un vehículo particular, pero casi lo arrolla en la vía. Finalmente, vio un gandolero, se le atravesó y le hizo señas con la correa del pantalón, y este lo llevó al peaje cercano.

“Él dijo que en el peaje lo tuvieron una hora y media esperando, porque no había ambulancia”, añadió. Finalmente, fue atendido por médicos en un hospital de Barcelona y, posteriormente, trasladado a Táchira.

El tormento de las alcabalas

Compañeros de trabajo del conductor denunciaron, mientras esperaban en la morgue del Hospital Central de San Cristóbal, que los funcionarios de los puntos de control tienen gran parte de culpa por lo que le sucedió a Álvaro.

El bus que conducía Chacón Ramírez partió de San Cristóbal a las 6:00 de la tarde del viernes 18 de marzo, pero en cada alcabala era detenido entre 4 y 5 horas. Tan solo en el punto de control de Vega de Aza, en Táchira, lo retrasaron 5 horas militares que buscaban quitarles lo que llevaban los pasajeros, indicaron los compañeros de trabajo del chofer. Este fue el motivo por el cual el conductor y los pasajeros se desplazaban por la peligrosa carretera 33 horas después y de madrugada.

“En cada alcabala hacen bajar a toda la gente y duran 3, 4 y 5 horas. Un viaje de 18 horas que se prolongó casi 36 horas por culpa del hambre y la ‘lambuceadera’ de los militares. Es el abuso y el maltrato al usuario del transporte y a los choferes”, describió un compañero que prefirió no identificarse.

Aseguraron que, de no haber sufrido esos retrasos, Álvaro José no hubiera llegado de madrugada a esa peligrosa carretera y hoy estuviera vivo.

“Eso no tiene otro nombre, sino la decadencia de la Guardia Nacional”, señaló.