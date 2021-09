MonitordevictimasCaracas | Denuncian asesinato de dos hombres supuestamente a manos de miembros del Cicpc - Runrun

Uno de los casos ocurrió en San Martín y el otro, en el barrio Las Minas de Baruta. En ambos casos los funcionarios llegaron hasta las viviendas de las víctimas

Dos hombres habrían sido asesinados por funcionarios adscritos al Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc), según denuncias formuladas por familiares de las víctimas que hablaron con la prensa en la Morgue de Bello Monte, donde realizaban los trámites para retirar los cadáveres y darles sepultura.

El primer caso corresponde a Darwin López, de 35 años de edad, quien resultó muerto en un supuesto enfrentamiento ocurrido en el sector Las Minas del municipio Baruta. Sus parientes niegan la versión de un enfrentamiento. Aseguran que la policía llegó a la casa donde López se encontraba junto a su hija de 2 años de edad.

“Él estaba con la niña y los funcionarios se metieron, no sabemos qué pasó, pero lo mataron, no sabemos si fue delante de la niña o si la sacaron, cuando llegué la pequeña estaba afuera”, señaló un allegado de la víctima.

“Darwin no tenía problemas con la policía, era un trabajador, un hombre decente, no tenía armas de fuego, si ellos (la policía) estaban buscando a un Darwin, se equivocaron de persona, mataron a un inocente”, aseveró uno de sus familiares.

El segundo caso fue el de Yoiker Méndez, de 21 años de edad. Lo mataron el pasado martes martes 21 de septiembre cuando se encontraba en compañía de su mamá, Rosa Gómez; su hermana, su pareja y el hijo de esta, un pequeño de cuatro años edad. Todos estaban reunidos cuando llegaron las comisiones del Cicpc.

“Ellos llegaron a la casa, ubicada a escasos metros de la Maternidad Concepción Palacios, tumbaron la puerta y nos sacaron a todos. A mí me agarraron por el brazo y a la fuerza me tiraron a la calle, tanto fue que me dejaron unas marcas. A Yoiker, que estaba durmiendo, no lo sacaron, lo dejaron dentro de la casa y al rato escuchamos los disparos. Dijeron que fue un enfrentamiento, pero cómo se iba a enfrentar si ya lo tenían dominado. Luego se lo llevaron y no nos quisieron decir adónde. Nosotros creíamos que lo llevaron a un CDI cercano, a un hospital, pero nada”, indicó un pariente.

“Mi hijo se había portado mal, pero ya estaba corregido, se había enfermado de tuberculosis y dejó la calle y todo lo malo. Tenía a su pareja embarazada y nos acompañaba a una iglesia evangélica. Estaba buscando trabajo formalmente. Reconozco que él robaba y se portaba mal, pero no mató a nadie. Es una lástima que me lo mataran cuando estaba enderezándose”, agregó.

Al menos 560 muertes acumula el Cicpc desde 2017

Según datos recopilados por el Monitor de Víctimas, al menos 566 personas han muerto a manos de funcionarios del Cicpc desde el año 2017, cuando se inició el levantamiento de los datos de muertes violentas en Caracas.

De esta cifra, al menos 290 casos (51,24%) corresponden a presuntas ejecuciones extrajudiciales, mientras que 244 (43,11%) fueron definidos como casos de resistencia a la autoridad. En otros 17 casos (3%) el móvil de la muerte estaba por determinar, en 5 (0,88%) la muerte se produjo como consecuencia de que la víctima quedó en el medio de la línea de fuego; en cuatro (0,71%) la muerte fue producto de venganzas.

El municipio con más muertes a manos de los detectives del Cicpc es Libertador, con 345. Le sigue Sucre, con 177; Baruta, con 27; Chacao, co 11, y El Hatillo 9.