MonitorDeVíctimas | Asesinaron a dos hombres que salían de fiestas en Petare y Sarría - Runrun

A ambos les robaron los zapatos. Uno de ellos se detuvo a orinar cuando fue abordado por los antisociales. El otro se retiraba a su casa
Sandra Guerrero @SandraGuerrero1 / Fotografías Carlos Ramírez
FRANK NELSON SOJO QUEVEDO, COMERCIANTE, DE 23 AÑOS DE EDAD, se divertía con sus amigos en una fiesta que realizaban en una casa de la calle Juan XXIII, sector la U del barrio La Dolorita de Petare.
Junto a unos amigos se marchó de allí para seguir celebrando en otra reunión.
Salieron juntos, pero Sojo Quevedo se quedó atrás porque tenía ganas de orinar y se detuvo en la vía.
Esa circunstancia fue aprovechada por unos delincuentes que estaban a la caza de víctimas.
Los antisociales lo llevaron hasta un callejón y le dieron dos disparos, uno en el corazón y otro en el abdomen.
Cuando el hombre cayó al pavimento los homicidas aprovecharon para robarle sus zapatos y ponerle otro calzado.
Los amigos que habían salido con él de la fiesta se devolvieron en vista de que él no llegaba al sitio acordado y hallaron el cadáver.
A pesar de que estaba muerto lo trasladaron a la clínica popular de La Dolorita. Vivía en el sector El Tanque de esa parroquia.
Murió desangrado
Para el 31 de agosto pasado, Michell Alexander Pérez, de 20 años de edad, no estaba estudiando ni trabajaba.
En la noche de ese día asistió a una reunión familiar que se celebraba en una casa de Sarría, urbanización Simón Rodríguez de la parroquia El Recreo.
Allí estuvo hasta la madrugada del primero de septiembre cuando se retiró de la fiesta para dirigirse a la vivienda de unos primos.
En el camino fue atacado por varios hombres armados. Aunque los vecinos oyeron los gritos de auxilio del joven, nadie salió a ayudarlo.
Cuando los primos fueron a buscarlo, porque Pérez residía en el sector La Troya de Barlovento, lo hallaron muerto porque el disparo que le dieron en una pierna le afectó la arteria femoral.
Le quitaron la vida para robarle los zapatos.
Había venido a Caracas para asistir a la reunión familiar.
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