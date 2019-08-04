MonitorDeVíctimas | Hay siete detenidos por el asesinato de una adolescente en El Hatillo - Runrun

Entre los aprehendidos se encuentran el padrastro de la joven, un hermano y otros familiares
Carlos D’ Hoy @carlos_dhoy / Fotografías Carlos Ramírez
SIETE PERSONAS FUERON DETENIDAS por funcionarios de la División contra Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) por su presunta participación en el asesinato de la adolescente cuyo cadáver fue localizado en el sector Turgua del municipio El Hatillo del estado Miranda.
Entre los detenidos se encuentran el padrastro y un hermano de la joven quien padecía de una discapacidad intelectual. Además estarían siendo investigados otros familiares.
El reporte médico forense determinó que la joven murió a consecuencia de una hemorragia producida por una herida en el tórax efectuada con un arma blanca.
Historial de abuso y maltratos no atendidos
En varias oportunidades, la adolescente denunció el maltrato del que era objeto por parte de su familia. Una maestra notó la situación y citó a la madre, quien arremetió nuevamente contra ella.
Otros familiares decidieron denunciar el caso ante un organismo de protección a la niñez, ente que pidió que le realizaran exámenes médico forenses a la adolescente, pero estos nunca se realizaron.
Finalmente, la víctima desapareció el pasado 10 de julio. Su cuerpo fue localizado el 31 del mismo mes en una zona boscosa y en avanzado estado de descomposición. La parte superior del cuerpo se encontraba totalmente descompuesta y había sido devorada por animales, no tenía camisa.
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