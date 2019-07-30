MonitorDeVíctimas | Lo mataron para robarle el celular cuando iba a La Silsa - Runrun

La víctima, de 41 años de edad, venía de su lugar de trabajo, en La Candelaria, cuando fue atacado por desconocidos que querían su teléfono celular
Daisy Galaviz @dgalaviz
Lorenzo Azuaje caminaba a su casa, luego de trabajar, cuando fue atacado por desconocidos que solo querían el teléfono celular con el que enviaba un par de mensajes. Iba por las escaleras que unen a los vecinos de Casalta 3 con La Silsa.
La ex esposa de Lorenzo, contó que el pasado sábado 27 de julio el hombre de 41 años de edad había salido de su trabajo a eso de las 9:00 pm. De lunes a domingo, a excepción de sus días libres, pasaba su tiempo en una lonchería en La Candelaria, donde ayudaba a atender a la clientela.
Aproximadamente una hora más tarde, a las 10:00 pm, mientras subía a su casa fue interceptado por unos desconocidos, quienes lo golpearon y le dieron un tiro en el pecho para que entregara su celular. Lorenzo falleció en el sitio.
La víctima dejó dos hijos: uno de 11 años y otro de 18 años de edad.
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