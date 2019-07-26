MonitorDeVíctimas | De un disparo en la cabeza mataron a comisionado de la PNB - Runrun

Francisco Zambrano
De un disparo en la cabeza fue asesinado el comisionado de la Policía Nacional Bolivariana Carlos Valverde este miércoles 24 de julio en horas del mediodía en el barrio El 70 de El Valle en Caracas.
Valverde de 49 años participaba en un operativo en la zona cuando fue alcanzado por una bala mientras se trasladaba en un vehículo. Fue llevado al Hospital Clínico Universitario donde intentaron salvarle la vida de manera infructuosa.
“Le dispararon desde la parte alta del barrio”, dijo José Valverde, hermano del funcionario policial.
Valverde se desempeñaba como jefe de operaciones en la estación policial de El Valle. Se presume que el victimario sería integrante de la banda del “Loco Leo”.
Según José Valverde, su hermano tenía más de dos décadas ejerciendo como funcionario policial y recientemente fue ascendido a comisionado. “Comenzó en la Policía Metropolitana”, sentenció.
Valverde era el noveno de diez hermanos y uno de los pocos que quedaba en Venezuela. “Hay dos que están en Estados Unidos, otro en Panamá, Chile…somos pocos los que estamos aquí”, aseguró José Valverde.
El comisionado Valverde era oriundo de La Candelaria en Caracas. Tuvo un hijo que falleció a los 8 años víctima de una complicación renal. “Carlos le había donado un riñón, pero el chamo no aguantó y murió”, dijo José.
Valverde dijo que su hermano había celebrado el cumpleanos de su esposa el dia antes que lo asesinaran. “Ellos salieron y todo…él era el consentido de mi mama que tiene 82 años, era el soporte de esa casa”, indicó.
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