MonitorDeVíctimas | Tres motorizados murieron arrollados por conductores que se dieron a la fuga - Runrun

FAMILIARES DE TRES MOTORIZADOS que fueron arrollados en Caracas en la víspera de Navidad acudieron este miércoles 26 de diciembre a la morgue de Bello Monte.
Madre y amigos de Jhostin Nazareth Llovera de 18 años dijeron que este fue embestido por un Toyota color blanco modelo Machito la noche del 23 en Carapita. Aseguran que el conductor se dio a la fuga. Un funcionario policial lo auxilió y lo llevó al Hospital Pérez Carreño donde falleció por politraumatismo craneoencefálico y generalizado. Jhostin era bachiller, vivía en Catia y era el menor de dos hermanos.
También al Pérez Carreño llevaron a Victor Joel Montilla Torres, quien fue atropellado este martes 25 a las 3 y 30 de la madrugada en el sector La Planicie de Catia. Montilla, de 25 años, iba en una moto con su esposa, quien sufrió fractura de clavícula y está fuera de peligro.
Igualmente el pasado 25 de diciembre, pero a las 12:30 pm, perdió la vida Alexis Hernández de 53 años, luego de ser arrollado por un vehículo Chery, Arauca en la autopista Valle-Coche. Hernández se trasladaba con su esposa y estaba de visita en la capital. Vivía en Charallave. Dejó huérfanos a dos hijos de 31 y 26 años, respectivamente.
El conductor del carro tiene 19 años de edad y se encuentra detenido.
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